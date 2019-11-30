DİYANET-SEN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Diyanet-Sen Akyazı Temsilciliği İlçe genelinde Kur’an kurslarında öğretmenlik yapan din görevlilerinin öğretmenler günlerini yaptığı bir davetle kutladı.
Diyanet-Sen Akyazı Temsilcisi İmam Hatip Metin Bakır, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle İlçemiz genelinde Kuran kurslarımızda çocuklarımıza din eğitimi veren ve Kuran-ı Kerim öğreten meslektaşlarımızla sabah kahvaltısında bir araya geldi ve Diyanet-Sen olarak kurs öğretmenlerimizin öğretmenler günlerini kutladık ve karşılıklı bilgi alışverişi yaptık açıklaması yaptı.