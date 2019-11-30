Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MÜFETTİŞLER AK-BELDE AŞ’DE KAYIP 4 MİLYONUN İZİNİ SÜRÜYOR

MÜFETTİŞLER AK-BELDE AŞ’DE KAYIP 4 MİLYONUN İZİNİ SÜRÜYOR

KIZILAYIN KAN BAĞIŞI KALESİ AKYAZI

KIZILAYIN KAN BAĞIŞI KALESİ AKYAZI

AKYAZILI MUHTARLARIN DAYANIŞMASI

AKYAZILI MUHTARLARIN DAYANIŞMASI

DİYANET-SEN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

DİYANET-SEN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

AYAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

AYAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

BAŞKAN SOYKANIN SASKİ YÖNETİMİ MİSAFİRİYDİ

BAŞKAN SOYKANIN SASKİ YÖNETİMİ MİSAFİRİYDİ

DİYANET-SEN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Diyanet-Sen Akyazı Temsilciliği İlçe genelinde Kur’an kurslarında öğretmenlik
Bu haber 2019-11-30 00:02:44 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Diyanet-Sen Akyazı Temsilciliği İlçe genelinde Kur’an kurslarında öğretmenlik yapan din görevlilerinin öğretmenler günlerini yaptığı bir davetle kutladı.

Diyanet-Sen Akyazı Temsilcisi İmam Hatip Metin Bakır, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle İlçemiz genelinde Kuran kurslarımızda çocuklarımıza din eğitimi veren ve Kuran-ı Kerim öğreten meslektaşlarımızla  sabah kahvaltısında bir araya geldi ve Diyanet-Sen olarak kurs  öğretmenlerimizin öğretmenler günlerini kutladık ve karşılıklı bilgi alışverişi yaptık açıklaması yaptı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
00:08 - AKYAZILI MUHTARLARIN DAYANIŞMASI
Akyazı’nın çeşitli Mahallelerinde görev yapan Muhtarlar zaman zaman bir araya gelirler...
00:06 - DİYANET-SEN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Diyanet-Sen Akyazı Temsilciliği İlçe genelinde Kur’an kurslarında öğretmenlik...
00:30 - BAŞKAN SOYKANIN SASKİ YÖNETİMİ MİSAFİRİYDİ
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın bu sefer ki misafirleri SASKİ Genel Müdürü ...
18:16 - BAŞKANLAR BİRBİRLERİNE ZİYARET ETTİLER
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım...
08:46 - SAİSGDER BAŞKANI SEMRA KARA’DAN KAYMAKAM YAKUP GÜNEY’E
Kısa adı SAİSGDER Olan Sakarya İş güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semra Kara ber...
08:38 - HASRET GİDERDİLER
Biri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan diğeri Akyazı’da yıllardan beri dokto...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ