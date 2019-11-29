AYAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

Seyfeler Mahallesi halkından merhum Nevzat Ayaz’ın Abisi, Kemal ve Sezai Ayaz’ın Babaları Necdet Ayaz dualarla toprağa verildi.
İlçemiz Seyfeler Mahallesi halkından merhum Nevzat Ayaz’ın Abisi, Kemal ve Sezai Ayaz’ın Babaları, Asım Arı, Abdullah Öztürk ve Ali Günaydın’ın Kayınpederleri Necdet Ayaz Vefat etti.
Cenazesi bugün Seyfeler Mahallesi camiinde Öğle sonrası kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhum Nacdet Ayaz’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI