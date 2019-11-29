AYAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

Seyfeler Mahallesi halkından merhum Nevzat Ayaz’ın Abisi, Kemal ve Sezai Ayaz’ın Babaları

Bu haber 2019-11-29 01:03:15 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.