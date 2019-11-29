BAŞKAN SOYKANIN SASKİ YÖNETİMİ MİSAFİRİYDİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın bu sefer ki misafirleri SASKİ Genel Müdürü

Bu haber 2019-11-29 00:26:02 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın bu sefer ki misafirleri SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci ile üst düzey çalışanlarıydı.

Belediye Başkanı Soykan’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Belediye Başkanımıza iade-i ziyarette bulunduk. Bu ziyarette ayrıca SASKİ olarak Akyazı’da yaptığımız ve yapmakta olduğumuz hatta yapacağımız yatırımlarla ilgili olarak karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Yararlı bir görüşme oldu dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da SASKİ Genel Müdürümüz bizi ziyaret etti. Bu ziyaretinden ötürü kendilerine ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Yapılan bu ziyaret bizim açımızdan hayli yararlı oldu. Nitekim bu ziyarette SASKİ’nin özellikle 2020 yılında İlçemizde yapmayı düşündüğü yatırımları konuştuk ve bizim taleplerimizi kendisine iletme fırsatı bulduk dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan SASKİ yöneticileri ile birlikte bazı yatırımları da yerinde incelediler.