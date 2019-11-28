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Asım Özdemir Ebediyete uğurlandı

Aslen Akyazı’nın Hasanbey Mahallesinden olan ancak Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden
Bu haber 2019-11-28 18:18:32 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Aslen Akyazı’nın Hasanbey Mahallesinden olan ancak Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden yurt dışında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden TIR sürücüsü Asım Özdemir dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

Belçika’dan işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye’ye getirilen Asım Özdemir’in cenazesi önce Konuralp Mahallesindeki evine götürüldü ve burada helallik alındıktan sonra Hasanbey Camiine getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

 

 
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