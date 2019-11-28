2 KAZA VE DÖRT YARALI VAR

Akyazı’da dün başlayan gece boyu devam eden sağanak Yağmur kazaları da beraberinde getirdi.

Bu haber 2019-11-28 18:16:38 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da dün başlayan gece boyu devam eden sağanak Yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Akyazı’nın Vakıf Mahallesi ve Şehit Furkan Çelik Caddesinde meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

İlk kaza Akyazı Ormanköy yolu Vakıf Mahallesinde meydana geldi, 54 HZ *** plakalı Otomobil, sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada Otomobilde bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar.

Diğer kaza ise Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesinde meydana geldi. Minibüsle Motosikletin çarpışması sonucu Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Her iki kazada da yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazalarla ilgili incelemeler de başlatıldı.