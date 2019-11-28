BAŞKANLAR BİRBİRLERİNE ZİYARET ETTİLER

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım

Bu haber 2019-11-28 18:14:25 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım beraberlerinde Akyazı Özel Kalem Müdürü Ali Özer olduğu halde Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’a birer ziyaret geçekleştirdiler.

Akyazı, Karapürçek Belediye Başkanları Soykan ve Yıldırım, Adapazarı ve Erenler belediye Başkanları Işıksu ve Kılıç’la yaptıkları ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediler ve bu ziyaretimizde ayrıca Belediyeler olarak birbirimize nasıl destek oluruz konularını da aynı görüşmede dile getirdiklerini söylediler.