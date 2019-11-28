Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AYAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

AYAZ KARDEŞLERİN BABA ACISI

BAŞKAN SOYKANIN SASKİ YÖNETİMİ MİSAFİRİYDİ

BAŞKAN SOYKANIN SASKİ YÖNETİMİ MİSAFİRİYDİ

Akyazı Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Öğrencileri Meslek Sahipleri ile Buluştular

Akyazı Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Öğrencileri Meslek Sahipleri ile Buluştular

2 KAZA VE DÖRT YARALI VAR

2 KAZA VE DÖRT YARALI VAR

BAŞKANLAR BİRBİRLERİNE ZİYARET ETTİLER

BAŞKANLAR BİRBİRLERİNE ZİYARET ETTİLER

Akyazı Ülkü Ocakları’nda Bayrak Değişimi

Akyazı Ülkü Ocakları’nda Bayrak Değişimi

BAŞKANLAR BİRBİRLERİNE ZİYARET ETTİLER

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım
Bu haber 2019-11-28 18:14:25 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım beraberlerinde Akyazı Özel Kalem Müdürü Ali Özer olduğu halde Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’a birer ziyaret geçekleştirdiler.

Akyazı, Karapürçek Belediye Başkanları Soykan ve Yıldırım, Adapazarı ve Erenler belediye Başkanları Işıksu ve Kılıç’la yaptıkları ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediler ve bu ziyaretimizde ayrıca Belediyeler olarak birbirimize nasıl destek oluruz konularını da aynı görüşmede dile getirdiklerini söylediler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
00:30 - BAŞKAN SOYKANIN SASKİ YÖNETİMİ MİSAFİRİYDİ
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın bu sefer ki misafirleri SASKİ Genel Müdürü ...
18:16 - BAŞKANLAR BİRBİRLERİNE ZİYARET ETTİLER
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım...
08:46 - SAİSGDER BAŞKANI SEMRA KARA’DAN KAYMAKAM YAKUP GÜNEY’E
Kısa adı SAİSGDER Olan Sakarya İş güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semra Kara ber...
08:38 - HASRET GİDERDİLER
Biri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan diğeri Akyazı’da yıllardan beri dokto...
08:35 - ÇOCUK OYUNUNA YOĞUN İLGİ
Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından desteklenen Sokaktan Sanata Tiyatro toplu...
12:49 - AKYAZILI ÖĞRETMENLER 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KEREMALİ
Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin ara tatile girmesi ile birlikte hafta boyu...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ