Akyazı Ülkü Ocakları’nda Bayrak Değişimi

Uzun yıllar Akyazı Ülkü Ocakları başkanlığı yapan İbrahim Çalıkoğlu yapılan

Bu haber 2019-11-28 18:11:55 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Uzun yıllar Akyazı Ülkü Ocakları başkanlığı yapan İbrahim Çalıkoğlu yapılan törenle başkanlığı aynı zamanda İl Yönetim Kurulu Üyesi de olan Murat Yıldırım’a devretti.

Çarşamba günü akşamı Akyazı Ülkü Ocakları toplantı salonunda yapılan törene Ülkü Ocakları Sakarya İl başkanı Soyhan Sofuoğlu ve Ülkücüler katıldı.

İl başkanı Sofuoğlu yapılan Bayrak devir teslim töreninde uzun süredir Akyazı Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini başarıyla yürüten İbrahim Çalıkoğlu’na göstermiş olduğu başarılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni Ocak başkanımız Murat Yıldırım’ında çalışkan başarılı bir kişiliği var inşallah çıtayı daha yükseklere taşıyacaktır dedi. Sofuoğlu Ülkücünün en büyük düşmanı fitnedir fitnenin girdiği yerde dostluk arkadaşlık hatta kardeşlik dahi olmaz buna çok dikkat etmeliyiz diye de Ülkücüleri uyardı.