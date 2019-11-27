DÜNYA ŞAMPİYONU KAMİL ÖZDAĞ GAZETEMİZ TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Geç başlamasına rağmen spor hayatı büyük başarılarla dolu olan Akyazı’nın medarı iftiharı Kamil Özdağ Bizim

Bu haber 2019-11-27 23:58:56 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Geç başlamasına rağmen spor hayatı büyük başarılarla dolu olan Akyazı’nın medarı iftiharı Kamil Özdağ Bizim Akyazı İnternet Sitemiz Ofisine ziyarette bulundu..

Ziyarette konuşan ünlü şampiyon Özdağ, Akyazı’da sporun her dalında çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek güreş sporunun da ilk s ıralarda yer aldığını söyledi ve devamla “ Çocuklarımıza spor yaptırarak yanlış arkadaşlar ve yanlış alışkanlıklar edinmemesi için onlara boş zamanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu da söyleyebilirim. Zira haftanın her günü tarafımdan çalıştırılmakta olan 100’e yakın çocuğumuz salonumuza geliyor ve spor yapıyor. Çalışma sırasında tüm enerjilerini harcadıkları ve yorgun düştükleri için ç alışmamız bittikten sonra dinlenmek için soluğu evlerinde alıyorlar. Böylece o çocuklarımıza hem spor yaptırmak suretiyle sağlıklı kalmalarına yardımcı oluyoruz hem de yanlışa sapmalarını önlüyoruz. Bu durumda beni ve benim gibi düşünüp çocuklarımıza başka sporlar yaptıranları da son derece mutlu ediyor”

Kamil Özdağ, 2019 yılı güreş takviminin s ona erdiğini, 2020 yılı için planlar yapmaya başladıklarını söyleyerek aç ıklamasına şöyle devam etti “ 2019 yılı bizim açımızdan çok olumlu ve başarılı geçmiştir. Katıldığımız ulusal ve uluslararası turnuva ve organizasyonlarda elde ettiğimiz başarılarla Akyazılı hemşehrilerimizi sevindirdik ve mutlu ettik. Bizde hemşehrilerimiz gibi sevindik ve mutlu olduk. Allah’ın izniyle 2020 yılında da 2019 yılında elde ettiğimiz başarıların üstüne koyarak daha büyük başarılar kazanmak için kollarımızı şimdiden sıvadık ve planlarımızı da bu düşüncemize göre yeniden dizayn ettik. İnşallah 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da en çok konuşulan ve takdir edilen biz oluruz. Bunu gerçekleştirmek içinde gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Dünya şampiyonunu sitemiz adına ağırlayan Salim Özyılmaz’da Akyazı olarak sporun tüm dallarında iddialı olduklarını, bunların başında da güreş sporunun geldiğini belirterek, bizde sizin gibi dünya şampiyonları varken Allah’ın izniyle bizim sırtımız yere gelmez ve çok daha büyük başarılara Akyazı olarak imzamızı atarız dedi ve yaptığı ziyaretten ve verdiği bilgilerden ötürü Kamil Özdağ’a teşekkür etti ve kendisine ve ekibine 2020 yılında da başarı dileğinde bulundu.