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SAİSGDER BAŞKANI SEMRA KARA’DAN KAYMAKAM YAKUP GÜNEY’E ZİYARET

SAİSGDER BAŞKANI SEMRA KARA’DAN KAYMAKAM YAKUP GÜNEY’E ZİYARET

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SAİSGDER BAŞKANI SEMRA KARA’DAN KAYMAKAM YAKUP GÜNEY’E ZİYARET

Kısa adı SAİSGDER Olan Sakarya İş güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semra Kara beraberinde
Bu haber 2019-11-27 08:42:10 eklenmiş ve 93 kez görüntülenmiştir.

 

 Kısa adı SAİSGDER Olan Sakarya İş güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semra Kara beraberinde Yönetim Kurulu üyesi Kenan Certel ile birlikte Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

 Kaymakam Yakup Güney ziyaretçilerini makamında kabul ederken kendisine getirilen çiçek için teşekkür etti.

 Kendisinin Akyazı’lı olduğunu söyleyen SAİSGDER Başkanı Semra Kara kendisinin iş güvenliği uzmanı olduğunu belirterek Derneklerinin Sakarya’da bir ilk olduğunu söyledi. Dernek çalışmaları hakkında da bilgi veren Kara geçtiğimiz yıllarda iş kazalarının  bir hayli fazla olduğunun altını çizerek iş güvenliği kanunu ile birlikte güvenlik uzmanlarının denetim ve eğitimleri ile birlikte iş kazalarında gözle görülür bir azalma olmuştur dedi.

SAİSGDER başkanı Semra Kara Akyazı’daki çalışanlar ve iş yerlerinde düzenli ve etkili iş güvenliği eğitimi vermek suretiyle iş kazalarını en aza indirmek niyetinde olduklarını söyledi ve Kaymakam Yakup Güney’in bu konuda görüşlerini öğrenip destek vermesini istedi.

 Kaymakam Yakup Güney SAİSGDER yöneticilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek Kaymakamlık olarak çalışmalarınıza destek verme sözü verdi. Programınızı yapın tekrar kaymakamlığımıza gelin görüşelim ve bir an önce eğitim çalışmalarımıza başlayalım şeklinde konuştu.

 Kaymakam Yakup Güney’in desteğini alan ve kendisine teşekkür eden SAİSGDER yöneticileri tekrar görüşmek üzere Kaymakamlıktan ayrıldılar.

 

 

 

 
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