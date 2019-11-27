KEYİFLİ ÇAY SOHBETİ

Akyazı’da Gazi Süleyman Paşa Cami yanında ticari faaliyetini göstermekte olan çay ocağında çoğu zaman

Bu haber 2019-11-27 08:38:44 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

güzel sohbetler yapılır ve yapılan o sohbetler uzun sürede konuşulur. Önceki gün çay ocağına gidenler de bu tür bir sohbete şahit oldular.

Ev sahipliği MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertlinin MHP’li Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Çetin’le yaptığı sohbete Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Durmuşlar mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, Pazarköy Muhtarı Zekeriya Akcan, Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören ve Osmanbey Mahalle Muhtarı İsmail Çalan katıldı.

Muhtarlar derneği Başkanı Bekir Durmuş, MHP İlçe Başkanımızla samimi bir ortamda sohbet etme imkanı bulduk. Yaptığımız sohbet Mahallelerimiz ve güzel Akyazı’mızla ilgiliydi. Hem yaptığımız sohbet hem de ikram ettiği çaylar için İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertlide Muhtarlar Derneği Başkanımız ve bazı Mahalle Muhtarlarımızla birlikte hem çayımızı yudumladık hem de sohbet ettik. Güzel bir anı olarak kalacak olan bu sohbete katkı sağlayanlara bende teşekkür ediyorum dedi.