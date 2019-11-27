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HASRET GİDERDİLER

Biri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan diğeri Akyazı’da yıllardan beri doktorluk yapan Emir Bozkurt.
Bu haber 2019-11-27 08:35:48 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Biri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan diğeri Akyazı’da yıllardan beri doktorluk yapan Emir Bozkurt. İkisi de Trabzon Merkez Kavala Köyünden ve aynı mahallede oturuyorlar ve birbirlerine akrabalar. İlkokulu da aynı sınıfta birlikte okudular. İşte bu iki isim Pazar günü ASAŞ fabrikasında buluştular ve hasret giderdiler.

Çocukluk arkadaşının ASAŞ fabrikasını ziyarete geleceğini öğrenen Doktor Emir Bozkurt, Bakan gelmeden dakikalar öncesinden ASAŞ fabrikasına geldi ve beklemeye başladı. Bakan Turhan’ın saat 14.30 da fabrikaya geleceği açıklanmış da olsa Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ASAŞ’a 15.20 de geldi.

Bakan gelir gelmez toplantının yapılacağı odaya geçince Dr. Emir Bozkurt çocukluk arkadaşı ile gelişinde görüşemedi. Toplantının bitmesini beklen Dr. Emir Bozkurt çocukluk arkadaşı Bakan’la 16.10 da görüşme imkanı buldu. Birbirleri ile sarılan ve hasret gideren iki çocukluk arkadaşı, birlikte kısa da olsa konuştular ve birbirlerine başarı dileyerek ayrıldılar.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Dr. Emir Bozkurt, Sayın Bakanımızla her türlü yakınlığımız var. Çocukluk arkadaşımın Akyazı’ya geleceğini öğrendiğimde çok sevindim ve kendisi ile görüşmek için de ASAŞ’a geldim.  İkimizde her ne kadar doğduğumuz köyümüzden uzakta yaşıyor da olsak her yaz mutlak surette köyümüze gidip büyüklerimizle, akraba ve arkadaşlarımızla görüşüp hasret gideriyoruz. Bu gidiş ve gelişlerimiz çoğu zaman Sayın Bakanımızla da çakışıyor ve kısa da olsa birlikte olma mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki yazda da tekrar köyümüzde birlikte olmak için randevulaştık. İnşallah bir aksilik olmaz tekrar tatilimizi birlikte geçiririz diye mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum dedi.

Gazeteci Salim Özyılmaz görüşmenin ardından Dr. Emir Uzman’a “Belediye Başkanımız Bilal Soykan çözüm bekleyen 4 dosyayı Sayın Bakana verdi. O dosyaların takibini yapıp taleplerin yerine getirilmesine yardımcı olurmusunuz”  şeklindeki sorusuna Dr. Bozkurt’un cevabı şöyle oldu “ Elbette yaparım. Önemli olan Akyazı’nın yararlarıdır. Toplumun tamamını ilgilendiren ve Sayın Bakanın çözebileceği konularda ben her zaman Sayın Başkanımızın yanında olurum”

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