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ÇOCUK OYUNUNA YOĞUN İLGİ

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından desteklenen Sokaktan Sanata Tiyatro topluluğu
Bu haber 2019-11-27 08:31:15 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından desteklenen Sokaktan Sanata Tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen “Afacan Maymun” isimli oyunu Akyazılı çocukların büyük ilgisini çekti ve iki seans oynanan oyun nedeniyle Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonu tarihi bir gün yaşadı.

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Furkan Özel’de açıklamasında şunları söyledi “ 3 yıl önce başladığımız sahne serüvenimiz bütün hızıyla sürüyor. 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 60 etkinlikte 14 bin 500 civarında seyircimize hitap ettik. Bugünde çocuklarımıza yönelik olan oyunumuz nedeniyle salonumuz ful çekti. Bizi izlemeye gelen ve bize maddi manevi destek veren herkese teşekkür ederim”

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