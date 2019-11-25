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EMEKLİ OLDUKLARI OKULDA ŞARKILAR VE TÜRKÜLERLE KARŞILANDILAR

Akyazı Konuralp ilköğretim okulundan emekli olan bir gurup Öğretmen görev yaptıkları okula davet edilerek
Bu haber 2019-11-25 23:34:41 eklenmiş ve 134 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Konuralp ilköğretim okulundan emekli olan bir gurup Öğretmen görev yaptıkları okula davet edilerek Çiçekler ve Şarkılar eşliğinde duygu dolu saatler geçirdiler.

 

Akyazı’nın köklü Okullarından olan birçok ünlünün yetiştiği Konuralp İlköğretim Okulu idarecileri 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikte Okullarından emekli olan Öğretmenleri Okula davet ettiler.

Okula gelen Emekli Öğretmenler sınıflarda Öğrencilerle aynı sıraları paylaşıp Öğretmenliğini Emekli Öğretmen Kenan Certel’in yaptığı bir derslik öğretmenliği süresi içinde Mandolinle çaldığı öğretmen marşını hep birlikte söylerken yaşanan coşku bir anda duygulusallığa dönüştü. Bazı emekli öğretmenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Daha sonra ise Öğrenciler ellerinde çiçeklerle “öğretmenim canım benim canım benin seni ben pek çok severim” şarkısını söyleyerek öğretmenleri Ayşe Bozkurt’a çiçek verdiler. Bu defa da sınıf öğretmeni Ayşe Bozkurt duygulu anlar yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube müdürlerinin de izlediği dersin çıkışında Yıllarca Konuralp İlkokulunda öğretmenlik yaparak emekliye ayrılmış duayen öğretmenleri okul salonunda çiçeklerle karşılayan öğrenciler her öğretmene çiçeklerini vererek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladılar.

Konuralp İlkokulundan emekli olan öğretmenler ilk defa okullarında mutlu ve de duygulu anlar yaşadıklarını ifade ederek  Okul yönetimine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Emekli Öğretmenler okulun yeni öğretmenleri ile tanışırken Öğretmenler odasında yapılan ikramların ardından Okul bahçesinde çekilen hatıra fotoğrafı sonrası program sona erdi.
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