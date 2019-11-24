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AKYAZI BELEDİYESİ 19 DÜKKANI BOŞ DURACAĞINA KİRAYA VERECEK

Akyazı Belediyesi çeşitli Mahallelerde ve yerlerde bulunan 19 adet işyerini ihaleye
Bu haber 2019-11-24 23:40:49 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi çeşitli Mahallelerde ve yerlerde bulunan 19 adet işyerini ihaleye çıkarmak suretiyle taliplilerine kiralayacak.

Akyazı’nın Yeniorman, Hastane, Yenidoğan, Taşburun, Uzunçınar ve  Çatalköprü Mahallerinde bulunan ve Belediyeye ait  ve aralarında dükkan, işyeri ve büfelerinde bulunduğu 19 taşınmazını 3  yıllığına kiralamak için ihaleye çıkıyor.

2 Aralık günü saat 14.30 da başlayacak olan ve Belediye Meclis salonunda ayrı ayrı ihalesi yapılacak olan kiralıklar için 3 yıllık muhammen bedeller 5 bin 400 lira ile 92 bin 700 lira arasında değişiyor.

 

 
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