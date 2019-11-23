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ASAŞ ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN’I AĞIRLADI

Akyazı’da faaliyetini sürdürmekte olan ASAŞ Alüminyum fabrikası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ağırladı.
Bu haber 2019-11-23 23:50:22 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da faaliyetini sürdürmekte olan ASAŞ Alüminyum fabrikası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ağırladı. Bakan Turhan’ın Sakarya ziyaretinin son durağı olan ASAŞ Alüminyum fabrikasına yaptığı ziyarette fabrika Genel Müdürü Derya Hatipoğlu tarafından kendisine brifing verildi. Bakan’a bir saati aşkın zaman içerisinde çalışmaları, üretimleri, ihracatları ve özellikle de hedeflerine ilişkin geniş kapsamlı bilgiler veren Genel Müdür Hatipoğlu, Bakan’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Turhan’da konuşmasında ASAŞ’ Alüminyum Fabrikasının Türkiye için önemli bir fabrika olduğunun altını çizdi ve gerek yarattığı istihdam ve gerekse yaptığı ihracat sonrası Ülkeye kazandırdığı dövizle ASAŞ kendini kanıtlamış bir fabrikamızdır dedi ve Genel Müdür Hatipoğlu’nun nezdinde fabrika sahipleri ile çalışanlarını tebrik etti.

ASAŞ Alüminyum Fabrikası Genel Müdürü Derya Hatipoğlu, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve beraberindekileri fabrikayı gezdirdi üretilen ürünlerle ilgili Bakana ve beraberindekileri geniş bilgiler verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ASAŞ ziyaretini tamamladıktan sonra Akyazı’dan ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’ın Akyazı ASAŞ fabrikasına yaptığı ziyarette Vali adına Vali yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever kendisine eşlik ederken, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Karapürçek Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ile AK Partili yöneticiler ASAŞ yetkilileri ile birlikte Bakana ev sahipliği yaptılar.

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