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AKYAZILI ÖĞRETMENLER 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KEREMALİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

AKYAZILI ÖĞRETMENLER 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KEREMALİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

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AKYAZILI ÖĞRETMENLER 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KEREMALİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin ara tatile girmesi ile birlikte hafta boyu okullarda
Bu haber 2019-11-23 12:30:11 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin ara tatile girmesi ile birlikte hafta boyu okullarda  öğretmenlere seminerler yanında çeşitli etkinlikler düzenlenmesi talimatı vermesinin ardından her okul yaptıkları programlarla etkinlik yaptılar. Piknikler  ve doğa yürüyüşleri yapıldı.

Bu etkinliklerden birini de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü düzenledi. Yaklaşık 350 öğretmen Sakarya’nın en yüksek dağlarından biri olan Keremali dağı zirvesine doğa yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş için öğretmenler  30 minibüsle Alaağaç Yaylasına taşındı. Bir çok öğretmen de kendi araçları ile yürüyüşün başlayacağı yere geldi. Buradan başlayan  yürüyüş yaklaşık 4 kilometre sonra Çamlıca gölünde sona erdi. Doğa harikası Çamlıca gölü etrafında da yürüyüş yapan Akyazılı öğretrmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yemek ikramı ile karınlarını doyurdular.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Başsavcısı İrfan Gürel ve bazı daire amirleri, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri ile öğretmenlerin katıldığı doğa yürüyüşü saat 15.00 te tekrar aynı güzergah takip edilerek 16.30 da sona erdi.

 
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