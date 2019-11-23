AKYAZI’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım öğretmenler

Bu haber 2019-11-23 00:27:51 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da coşkulu törenlerle kutlandı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir Atatürk anıtına çelenk bıraktı ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki törene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi parti ilçe başkanları, ATSO Başkanı, Muhtarlar Derneği başkanı, bazı daire müdürleri gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İkinci tören Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim merkezi salonunda gerçekleşti. Protokol ve davetliler İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı programı izledi.

Buradaki tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe milli eğitim müdürü yaptı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il düzeyinde açılan öğretmen konulu şiir yarışmasında il birincisi olan İnönü orta okulu öğrencisi Efe Alp Öztürk şiirini okudu. Program daha sonra şu şekilde devam etti.

En genç öğretmen olan Ali Altıparmak Orta okulu matematik öğretmeni Şükran semerci ile Bu ay içinde yaş haddinden emekli olan İsmet Yazıcı birer konuşma yaptılar. Daha sonra Kaymakam Yakup Güney her iki öğretmeni tebrik ederek kendilerine birer plaket verdi.

Öğretmene selam olsun videosunun izlenmesini en değerli öğretmen dıraması izledi.

İşmont Anadolu Lisei öğretmenlerinden Ufkun Duyulmuş'un başarılı sunumu ile gerçekleşen Program Şehit öğretmen barkovizyon gösterisi ve Dünyanın bütün çiçekleri şiirinin dramatize edilmesi, Öğrencilerin sunduğu Biz öğretmen olmalıyız orotoryosu, Öğretmenlerden oluşan orkestranın sunduğu konser ve tüm öğretmenlerin katılımı ile okunan öğretmen marşı ile sona erdi.

Öğretmenler günü etkinlikleri 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren okullarda devam edecek.