NEVZAT ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Aslen Akyazı’nın Küçücek mahallesinden olup Adapazarı’nda ikamet eden emekli öğretmen Nevzat Uğur bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Merhum Nevzat Uğur Akyazı Küçücek mahallesi Merkez camiinde kalabalık bir cemaatin katılımı ile bkılınan Cuma namazı ve cenaze namazı sonrası Akyazı Merkez mezarlığındaki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Merhum Emekli Öğretmenimiz Nevzat Uğur’a Allah’tan rahmet ,Yakınları, sevenleri ve Milli Eğitim Camiasına sabırlar dileriz BİZİM AKYAZI