NEVZAT ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

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Aslen Akyazı’nın Küçücek mahallesinden olup Adapazarı’nda ikamet eden emekli öğretmen Nevzat Uğur
Bu haber 2019-11-22 18:24:29 eklenmiş ve 147 kez görüntülenmiştir.

 

Aslen Akyazı’nın Küçücek mahallesinden olup Adapazarı’nda ikamet eden emekli öğretmen Nevzat Uğur bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

 Türkiye’nin çeşitli yörelerinde öğretmenlik yaptıktan Akyazı’nın Taşburun Mahallesi ve daha sonra da Adapazarı’nda öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Nevzat Uğur oldukça başarılı ve herkes tarafından sevilen bir eğitimci idi.

 Merhum Mustafa Uğur'un oğlu, Rıfat ve Nihat Uğur'un kardeşleri, Mustafa ve Cüneyt Uğur'un babaları.Emekli Öğretmen Nevzat Uğur bir öğretmenler günü kutlaması sonrası  öğretmen arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreni ile göz yaşları arasında toprağa verildi.

Merhum Nevzat Uğur Akyazı Küçücek mahallesi Merkez camiinde kalabalık bir cemaatin katılımı ile bkılınan Cuma namazı ve cenaze namazı sonrası Akyazı Merkez mezarlığındaki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merhum Emekli Öğretmenimiz Nevzat Uğur’a Allah’tan rahmet ,Yakınları, sevenleri ve Milli Eğitim Camiasına sabırlar dileriz BİZİM AKYAZI

 

 
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