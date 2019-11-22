KONURALP İLKOKULUNDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA ANLAMLI YARDIM

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Akyazı Konuralp İlkokulu Müdürlüğü ve okul Aile Birliği işbirliği ile düzenlediği bir kampanya ile okul çevresinden
Bu haber 2019-11-22 09:56:28 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı Konuralp İlkokulu Müdürlüğü ve okul Aile Birliği işbirliği ile düzenlediği bir kampanya ile okul çevresinden toparladığı yaklaşık 20 koli yardımı geçtiğimiz gün Arifiye’de bulunan korunmaya muhtaç çocukların barındığı  Arifiye Çocuk evleri sitesine ulaştırdı.

Yardımlar Okul Müdürü İrfan Bakır, Müdür yardımcıları ve 40 öğretmenden oluşan kafile tarafından Arifiye Çocuk evleri Müdürü Arzu Kargül ve diğer yetkililere teslim edildi.

Konuralp Kafilesini kapıda karşılayan Okul Müdürü Arzu Kargül ve Gurup öğretmenlerinden Ramazan Kopuz  çocuklar için yapılan bu anlamlı yardımdan dolayı  Konuralp kafilesine teşekkür ederek misafir salonuna aldılar.

 Ziyaret sırasında Erkekler gurup sorumlusu Ramazan Kopuz çocuk evlerinin işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi. Evlerde çeşitli nedenlerle devlet koruması altında bulunan çocuklarla ilgili soruları da cevaplayan Kopuz öğretmenlere vaktiniz olursa hafta sonları  çocuklarımıza ders verebilirsiniz dedi.

 Konuralp İlkokulunun çocuk evlerinde yaşayan çocuklara giysi oyuncak ve gıdalardan oluşan hediyeler götürüldüğü öğrenildi.

 

 
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