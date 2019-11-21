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MHP’LİLERDEN KUMKÖPRÜ MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ

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MHP’LİLERDEN KUMKÖPRÜ MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda MHP Akyazı İlçe teşkilatı her hafta bir Mahalle ziyareti
Bu haber 2019-11-21 23:57:38 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda MHP Akyazı İlçe teşkilatı her hafta bir Mahalle ziyareti çerçevesinde bu haftada Kumköprü Mahallesini gitti.

Mahalle kahvehanesinde gerçekleşen ziyarete MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Başkan yardımcısı Abdullah Akar ve Meclis Üyesi Ergün Öztürk katıldı. Ziyarette Kumköprü Mahalle Muhtarı Bahri Yılmaz ile Azalar ve Mahalle sakinleri misafirlerine ev sahipliği yaptı.

Ziyaret sonrası açıklama MHP İlçe Başkanı Ali Dertliden geldi. Dertli seçimde söz verdiğimiz gibi Mahalle ziyaretimizi yapıyoruz. Her hafta bir Mahalle ziyareti programı çerçevesinde bugüne kadar Sukenarı, Yenidoğan, Osmanbey ve bu akşamda Kumköprü Mahallemizi ziyaret ettik. Ziyarette Mahalle sakinleri bazı sorunlarını bize aktardılar. Bu sorunlar içinde önemli gördüğümüz üç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi 1967 yılından beri Mahalleliler tarafından ekilen biçilen 40 dekar civarındaki yer 2-B uygulamasına girdi. Mahalle sakinleri de 2-B ile ilgili bütün işlemlerini yaptı ve para yatırma noktasına gelindiğinde bu defa bu yer Orman İşletmesine ait o nedenle size tapu veremiyoruz denilmek suretiyle tapu almaları engellenmiş. Bizde MHP teşkilatı olarak bu durumu takip edeceğimize dair kendilerine söz verdik. Yapacağımız girişimlerden sonra bu konu üzerinde ikinci bir açıklama daha yapacağız. İkinci şikayet ettikleri husus ise her şeyini biz yaptık. SASKİ’nin tek kuruşluk katkısı olmamasına rağmen suyu bize parayla içirmek istemeleridir. Biz parayla su içmek istemiyoruz diyorlar. Mahalle sakinlerinin bu şikayetlerini de ilgililerine aktaracağız. Üçüncü husus ise çiftçilik yapan Mahalle sakinlerinin ürettikleri ürünlerden gelir elde edemiyor olmaları. Özellikle de mısırımız para etmiyor diye şikayetlerini yüksek sesle dillendirdiler. Bizde bu konuda elimizden geleni fazlasıyla yapacağımız konusunda kendilerine söz verdik dedi.

Kumköprü Mahalle Muhtarı Bahri Yılmaz’da MHP teşkilatı tarafından yapılan ziyaretin kendilerini son derece memnun ve mutlu ettiğini söyledi ve bu ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah bahse konu olan sorunlarımızın çözümünde bize yardımcı olurlar diyorum ve tekrar yaptıkları ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

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