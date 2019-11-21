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KUZULUKLULAR SORUYOR ÇÖPLÜK HER GÜN YANAR MI?

Akyazı’nın Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi sınırları içinde kalan ve Kuzuluk Belde Belediyesi kapanmadan
Bu haber 2019-11-21 23:52:19 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi sınırları içinde kalan ve Kuzuluk Belde Belediyesi kapanmadan önce çöplük olarak kullanılan geniş alanda birikmiş ve dökülmüş çöplerin oluşan metan gazın tutuşması sonucu yanıyor olması ve civara yayılan pis koku ve duman Mahalle sakinlerinin şikayetlerine yol açtı  ve her gün çöplük mü yanar diye serzenişte bulanmayı ihmal etmedi.

Muhtarlar olumsuzluğu Belediyeye bildirdi

Çöplük her ne kadar Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi sınırları içinde kalmış olsa da D-140 Karayolunun ayırdığı ancak çöplüğe çok yakın olan Kuzuluk Orta Mahalle sınırları içinde ikamet etmekte olan sakinleri de olumsuz yönde etkiliyor olması nedeniyle bu olaya hem Topçusırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz ve hem de Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı birlikte müdahil oluyorlar ve sorunun çözümü konusunda da birlikte hareket ediyorlar.

Kuzuluk’un her iki Mahalle Muhtarı Boğaz ve Çakmak, çöplüğün her üç günde bir yanmaya başladığını, her yangın çıkışında Akyazı Belediyemiz tarafından gönderilen itfaiye araçları ile yangının söndürüldüğünü, ancak hem çıkan yangından ötürü hem de yangının söndürülmesinden sonra etrafa yayılmakta olan pis koku ve dumanın Mahalle sakinlerini son derece rahatsız ettiğini, bu durumu Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ilettiklerini ve kendisinden sorunun ortadan kalkması için destek istediklerini söylediler.

Çöplüğün kapatılması gerekiyor

Bahse konu olumsuzluğun tam olarak ortadan kalkabilmesi için çöplerin çöplüğün hemen yanı başında olan geniş çukura taşınması ve daha sonra da üzerinin toprakla kapatılması, metan gazının tekrar yangına sebebiyet vermemesi için de toprak dökülen alanın içinde havayla teması sağlamak için baca yapılması gerektiğini belirten iki Mahalle Muhtarı Boğaz ve Çakmakçı, bu sorunun ortadan kalkması için acele edilmesi gerektiğini, aksi halde mahalle sakinlerinin tepkilerinin giderek artabileceği endişesi taşıdıklarını da belirterek yetkilileri acil kaydıyla göreve davet ettiler.

Belediye devrede

Sorunun kendilerine intikal ettirilmesinin hemen ardından Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın acil kaydıyla durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye intikal ettirdiği ve soruna kalıcı bir çözüm bulunması için işbirliği içinde oldukları da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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