İBRAHİM PİLAVCI’NIN AKYAZILI ZİYARETÇİLERİ

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Taraklı Belediyesinin MHP’li Başkanı İbrahim Pilavcı’nın bu defaki ziyaretçileri MHP
Bu haber 2019-11-21 23:49:57 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Taraklı Belediyesinin MHP’li Başkanı İbrahim Pilavcı’nın bu defaki ziyaretçileri MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ile Akyazı Belediye Meclisinin MHP’li Üyesi Ergün Öztürk oldu.

Belediye Başkanı Pilavcı’yı makamında ziyaret eden Akyazılı MHP’liler yaptıkları ziyaretin hayırlı olsun ziyareti olduğunu belirttiler. MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve Meclis Üyesi Ergün Öztürk, değerli başkanımızı bir müddettir ziyaret edip kendisini tebrik etmek istiyorduk. Kısmet bugüne imiş. Çalışkan ve tuttuğunu koparan başkanımıza yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz ve görevde bulunduğu süre içinde Sakarya’mızın en güzel İlçelerinden biri olan Taraklı İlçemize önemli hizmetler getireceğinden eminiz dediler.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı’da Akyazılı hemşehrilerimin yaptıkları bu ziyaret ve ziyaret sırasında şahsımla ilgili söyledikleri güzel sözler beni son derece mutlu etmiştir. Kendilerine hem ziyaretleri için hem de hakkımdaki güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Bana inanıp oyları ile destek veren Taraklılı hemşehrilerime mahcup olmamak ve güvenlerini boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışacağım. Bundan herkes emin olmalıdır dedi ve ziyaret için bir kez daha teşekkür etti.
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