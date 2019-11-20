KONURALP İLKOKULU PİKNİKTE

Okulların 1. Ara tatili dolayısı ile öğretmenlerin okullarındaki seminer çalışmaları çerçevesinde

Bu haber 2019-11-20 23:33:35 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Okulların 1. Ara tatili dolayısı ile öğretmenlerin okullarındaki seminer çalışmaları çerçevesinde Konuralp İlkokulu öğretmenleri doğa yürüyüşü ve daha sonrasında da piknik düzenledi.

Kuzuluk Mahallesinde bulunan Milli parkta düzenlenen etkinlik park alanı içindeki 4 kilometrelik yürüyüşle başladı. Konuralpli öğretmenler yürüyüş sırasında orman Bakanlığının personeli için oluşturduğu ahşap evleri gezerek çok beğendiler.

Yürüyüşün ardından bir süre dinlenen öğretmenler daha sonra el birliği ile sofraları hazırlarken Okul Müdürü İrfan Bakır, Müdür yardımcıları Muharrem Yaşa ve Fatih Esin ise 20 kilo hamsi ve diğer yiyecekleri piknik alanına getirdiler. Mangallar yakıldı. Hamsiler ve köfteler 3 ayrı mangalda süratle kızartıldı.

O kul idaresi ve okul aile Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri doğa yürüyüşü ve pikniten oldukça memnun kalan öğretmenler emeği geçen yöneticilere teşekkür ederek en kısa zamanda tetkrarlanması isteğinde bulundular.



