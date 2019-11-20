AKYAZI MYO’LU ÖĞRENCİLER YAZAKİ’DE İNCELEME YAPTI

Akyazı Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümünde eğitimlerini görmekte olan öğrenciler

Bu haber 2019-11-20 17:36:59 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümünde eğitimlerini görmekte olan öğrenciler Akyazı Kuzuluk’ta faaliyetini sürdürmekte olan Yazaki Otomotiv fabrikasını gezerek yetkililerden ve fabrikanın farklı birim uzmanlarından üretime ilişkin bilgiler aldılar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Yazaki Otomotiv Kuzuluk Fabrikası'na teknik gezi düzenledi. Teknik geziye Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Demir ve Öğretim Görevlisi Mükremin Uzer ile birlikte bölümdeki tüm öğrenciler katıldı.

Yazaki Otomotiv İnsan Kaynaklarından Canan Oğuz ile Yeliz Yağmur Yeşil’in ev sahipliğini yaptığı gezide sırasıyla idari birimler ve üretim tesisi ziyaret edilerek yerinde gözlemler yapıldı. Daha sonra insan kaynakları, lojistik, bilgi işlem, üretim ve muhasebe-finans birim elemanları öğrencilere ve öğretim elemanlarına kendi birimleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.