Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAŞKAN BABAOĞLU’NA ANLAMLI HEDİYE

BAŞKAN BABAOĞLU’NA ANLAMLI HEDİYE

GENEL BAŞKAN BAYRAKTAR “ ÇİFTÇİ BORÇLARI FAİZSİZ OLARAK YAPILANDIRILSIN” dedi.

GENEL BAŞKAN BAYRAKTAR “ ÇİFTÇİ BORÇLARI FAİZSİZ OLARAK YAPILANDIRILSIN” dedi.

ŞEYMA İLE ONURSAL MUHTEŞEM BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR

ŞEYMA İLE ONURSAL MUHTEŞEM BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR

ALAAĞAÇSPOR ALANDÜZÜNÜ ELİNDEN KAÇIRDI 1-1

ALAAĞAÇSPOR ALANDÜZÜNÜ ELİNDEN KAÇIRDI 1-1

AKYAZI OSMANBEY MAHALLESİ DERTLERİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR

AKYAZI OSMANBEY MAHALLESİ DERTLERİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR

AKYAZI MEHMET SOYKAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

AKYAZI MEHMET SOYKAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

BAŞKAN BABAOĞLU’NA ANLAMLI HEDİYE

BBP Akyazı ilçe teşkilatı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Büyük Birlik Partisine katılan
Bu haber 2019-11-20 06:46:32 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

BBP Akyazı ilçe teşkilatı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Büyük Birlik Partisine katılan 45 kişiye rozetleri Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu taktı. Babaoğlu’na 1881 model Antika tabanca hediye edildi.

Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatı olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu’da katıldı.

Yapılan toplantıda partiye katılım gösteren 45 kişi için tören yapıldı. BBP’ye katılan 45 kişiye rozetleri Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu tarafından takıldı.

BBP Akyazı ilçe başkanı Naim Yolcu yaptığı konuşmada Büyük Birlik Partisi Akyazı’da her geçen gün büyümeye devam edecektir dedi. Naim Yolcu başkan Babaoğlu’na Teşekkür beratı, Osmanlı Turası ve 1881 yılından kalma Çanakkale savaşında kullanılmış Antika Tabanca hediye etti.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
06:52 - BAŞKAN BABAOĞLU’NA ANLAMLI HEDİYE
BBP Akyazı ilçe teşkilatı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Büyük Birlik Partisine kat...
22:11 - AKYAZI OSMANBEY MAHALLESİ DERTLERİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR
Akyazı’nın Osmanbey Mahallesi sakinleri mahallelerinin yumak haline gelmiş sorunları bulun...
00:03 - AK PARTİDE YENİ BAŞKAN KEMAL AKYÜZ OLDU
Bir müddetten beri AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sadık Bora...
00:35 - AKYAZI MHP’DEN MAHALLE ZİYARETLERİ
Akyazı MHP ilçe teşkilatı her hafta Cuma günü akşamı bir mahalleye ziyaret sloganı ile çı...
00:07 - AKP İLÇE BAŞKANI EKREM YAPTIKLARI VE YAPACAKLARINI ANLA
AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem partisinin İlçe binasında düzenlediği basın toplantısınd...
00:35 - AKYAZI BELEDİYESİNİN 2020 YILI BÜTÇESİ 52 MİLYON 500 Bİ
Belediye Meclisinin ikinci oturumuna da Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlık yaptı....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ