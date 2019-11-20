BAŞKAN BABAOĞLU’NA ANLAMLI HEDİYE

BBP Akyazı ilçe teşkilatı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Büyük Birlik Partisine katılan

Bu haber 2019-11-20 06:46:32 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

BBP Akyazı ilçe teşkilatı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Büyük Birlik Partisine katılan 45 kişiye rozetleri Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu taktı. Babaoğlu’na 1881 model Antika tabanca hediye edildi.

Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatı olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu’da katıldı.

Yapılan toplantıda partiye katılım gösteren 45 kişi için tören yapıldı. BBP’ye katılan 45 kişiye rozetleri Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu tarafından takıldı.

BBP Akyazı ilçe başkanı Naim Yolcu yaptığı konuşmada Büyük Birlik Partisi Akyazı’da her geçen gün büyümeye devam edecektir dedi. Naim Yolcu başkan Babaoğlu’na Teşekkür beratı, Osmanlı Turası ve 1881 yılından kalma Çanakkale savaşında kullanılmış Antika Tabanca hediye etti.