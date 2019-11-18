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GENEL BAŞKAN BAYRAKTAR “ ÇİFTÇİ BORÇLARI FAİZSİZ OLARAK YAPILANDIRILSIN” dedi.

GENEL BAŞKAN BAYRAKTAR “ ÇİFTÇİ BORÇLARI FAİZSİZ OLARAK YAPILANDIRILSIN” dedi.

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GENEL BAŞKAN BAYRAKTAR “ ÇİFTÇİ BORÇLARI FAİZSİZ OLARAK YAPILANDIRILSIN” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın misafiri ve ağırladığı isim Tarım ve Orman Bakanı
Bu haber 2019-11-18 18:02:50 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın misafiri ve ağırladığı isim Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ydi. TZOB’nin Otelinde gerçekleşen ağırlamada TZOB Genel Başkanı Bayraktar çiftçinin sorunlarını Bakana iletti ve hiç zaman geç irilmeden çiftçi borçlarının faizsiz olarak yapılandırması isteğinde bulundu.

TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bakanlık Bürokratlarının da katıldığı toplantıda Bayraktar, çiftçinin sorunlarını tek tek Bakan’a sıraladı ve Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini yaşanmakta olan sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı.

Çiftçinin kredi kullanımı konusunda Ziraat Bankası ve diğer Bankalarla yaşadıkları sorunlarını anlatan Bayraktar, özel bankaların uyguladığı yüksek kredi faiz uygulamasına dikkat çekerek elektrik ve s ulama maliyetlerinin yüksekliğine vurgu yaptı ve üreticilerin elektrik şirketleri ile yaşadığı sorunları Bakan Pakdemirli’ye anlattı.

Organik ve iyi tarım uygulamalarında yaşanan sorunlara ve üretim planlamasında işbirliği konularına da dikkat çeken Bayraktar, et ve süt üretimiyle ilgili çözüm bekleyen konuları, tarım Bağ-Kur primleri ile sorunları belirterek, alanda tespit ettikleri diğer sorunları da içeren ve içinde ekonomik örgütlerin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Kooperatif Merkez Birlikleri ve Üretici Merkez Birliklerinin de yer ayrıldığı ve ayrıntılı bir biçimde hazırlanan bir raporu da Bakan Ekrem Pakdemirli’ye verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli’de yaptığı açıklamada sorunların çözümü için her türlü gayreti göstereceğini söyledi ve konuyu Bakanlar Kurulu gündemine taşıyacağını belirtti.

TZOB Otelinde gerçekleşen toplantıya Bakan Pakdemirli ve TZOB Genel Başkanı Bayraktar’ın yanı sıra Bakan yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Bakan Danışmanları Özer Ataç ve Ecmel Ercan, Bakanlık Basın Müşaviri Uğur Alıcı katıldı.

Bilindiği gibi bir müddet önce Akyazı Ziraat Odası Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Sakarya İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ali Şener Bayraktar, beraberinde bazı Ziraat Odası Başkanı olduğu halde Ankara’ya giderek sorunları içeren bir dosyayı hem Sakarya Millettvekillerine, hem de TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a vermiş ve sorunların çözümü isteğinde bulunmuştu.

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