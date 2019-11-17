ŞEYMA İLE ONURSAL MUHTEŞEM BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR

Akyazı Milli Eğitimin sempatik ve sevilen öğretmenlerinden Adapazarı Cevat Ayhan

Bu haber 2019-11-17 22:24:07 eklenmiş ve 252 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Milli Eğitimin sempatik ve sevilen öğretmenlerinden Adadapazarı Cevat Ayhan Fen Lisesi öğretmeni Mehmet Serdar kızını nişanladı.

Akyazı’lı Mehmet-Türkan Serdar çiftinin güzel kızları Şeyma Serdar ile İzmir’li Sait –Saime Öcal çiftinin yakışıklı delikanlısı Onursal Öcal düzenlenen muhteşem bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Kılıçoğlu düğün salonunda kalabalık bir davetlinin hazır bulunduğu nişanda yüzükleri Akyazı milli eğitimin sevilen öğretmenlerinden emekli öğretmen Dursun Erol tarafından takıldı.

Serdar ve Öcal ailelerini bu mutlu gecelerinde her iki ailenin yakınları ile sevenleri yalnız bırakmadı.

Gece boyunca gelin ve damadın anne ve babaları gelen misafirlerini kapıda karşılayıp teşekkür ederek yine kapıda uğurladılar.

SERDAR VE ÖCAL ALİLELERİ İLE NİŞANLILAR ŞEYMA VE ONURSAL ÇİFTİNİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ----- BİZİM AKYAZI