ALAAĞAÇSPOR ALANDÜZÜNÜ ELİNDEN KAÇIRDI 1-1

Sakarya 1. Amatör ligi A Gurubu lideri Alaağaç Spor en yakın rakibi Yeni Alandüzü Spor

Bu haber 2019-11-17 22:16:40 eklenmiş ve 89 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1. Amatör ligi A Gurubu lideri Alaağaç Spor en yakın rakibi Yeni Alandüzü Spor ile kendi saha ve seyircisi önünde 1-1 berabere kaldı.

Zevkli ve çekişmeli geçen musabakada kalecilerin gününde olması maçın bol gollü olmasını önledi.

Maçın 0-0 geçmesi beklenirken Alandüzü 90. Dakikada 1-0 öne geçti. Ancak golün sevincini yaşarken bu defa alaağaç 90+1 de beraberliği yakaladı.

Saha:Kuzuluk Sentetik

Hakemler.Serkan Önsal-Suat Güz-Abdurrahman İşte

Alaağaç Spor

Şerner, Adem, Tunahan, Yavuz, Onur, Zafer, Berke(Yusuf), Furkan, Bora, Fırat, Sadullah

Ant:Mustafa Demir

Yeni alandüzü Spor

Oğuzhan, Ercan, Mehmet, (Berkay)Murat, Alpaslan, Birkan, Tolga (Yusuf), Aykut, Semihcan, Doğan.

Ant:Fırat Astrak

Goller: Dk.90 Erdem Yeni Alandüzü.Dk 90+2 Sadullah Alaağaç Spor