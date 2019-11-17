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ALAAĞAÇSPOR ALANDÜZÜNÜ ELİNDEN KAÇIRDI 1-1

Sakarya 1. Amatör ligi A Gurubu lideri Alaağaç Spor en yakın rakibi Yeni Alandüzü Spor
Bu haber 2019-11-17 22:16:40 eklenmiş ve 89 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya 1. Amatör ligi A Gurubu lideri Alaağaç Spor en yakın rakibi Yeni Alandüzü Spor ile kendi saha ve seyircisi önünde 1-1 berabere kaldı.

Zevkli ve çekişmeli geçen musabakada kalecilerin gününde olması maçın bol gollü olmasını önledi.

Maçın 0-0 geçmesi beklenirken Alandüzü 90. Dakikada 1-0 öne geçti. Ancak golün sevincini yaşarken bu defa alaağaç 90+1 de beraberliği yakaladı.

 

Saha:Kuzuluk Sentetik

Hakemler.Serkan Önsal-Suat Güz-Abdurrahman İşte

Alaağaç Spor

Şerner, Adem, Tunahan, Yavuz, Onur, Zafer, Berke(Yusuf), Furkan, Bora, Fırat, Sadullah

Ant:Mustafa Demir

Yeni alandüzü Spor

Oğuzhan, Ercan, Mehmet, (Berkay)Murat, Alpaslan, Birkan, Tolga (Yusuf), Aykut, Semihcan, Doğan.

Ant:Fırat Astrak

Goller: Dk.90 Erdem Yeni Alandüzü.Dk 90+2 Sadullah Alaağaç Spor

 
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