ALAAĞAÇSPOR ALANDÜZÜNÜ ELİNDEN KAÇIRDI 1-1

Sakarya 1. Amatör ligi A Gurubu lideri Alaağaç Spor en yakın rakibi Yeni Alandüzü Spor ile kendi saha ve seyircisi önünde 1-1 berabere kaldı.
Zevkli ve çekişmeli geçen musabakada kalecilerin gününde olması maçın bol gollü olmasını önledi.
Maçın 0-0 geçmesi beklenirken Alandüzü 90. Dakikada 1-0 öne geçti. Ancak golün sevincini yaşarken bu defa alaağaç 90+1 de beraberliği yakaladı.
Saha:Kuzuluk Sentetik
Hakemler.Serkan Önsal-Suat Güz-Abdurrahman İşte
Alaağaç Spor
Şerner, Adem, Tunahan, Yavuz, Onur, Zafer, Berke(Yusuf), Furkan, Bora, Fırat, Sadullah
Ant:Mustafa Demir
Yeni alandüzü Spor
Oğuzhan, Ercan, Mehmet, (Berkay)Murat, Alpaslan, Birkan, Tolga (Yusuf), Aykut, Semihcan, Doğan.
Ant:Fırat Astrak
Goller: Dk.90 Erdem Yeni Alandüzü.Dk 90+2 Sadullah Alaağaç Spor