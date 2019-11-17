AKYAZI OSMANBEY MAHALLESİ DERTLERİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR

Akyazı’nın Osmanbey Mahallesi sakinleri mahallelerinin yumak haline gelmiş sorunları bulunduğunu belirterek seçimlerde verilen sözlerin

Bu haber 2019-11-17 22:05:27 eklenmiş ve 117 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Osmanbey Mahallesi sakinleri mahallelerinin yumak haline gelmiş sorunları bulunduğunu belirterek seçimlerde verilen sözlerin tutularak bilhassa Akyazı Belediyesi ile Büyükşehir Belediye başkanlarından seçimler öncesi verdikleri sözleri tutarak yerine getirmesini beklediklerini söylediler.

Söz konusu sorunlar MHP Akyazı ilçe teşkilatının belediye meclis üyeleri ile birlikte başlattıkları mahalle gezileri sırasında Osmanbey mahallesini ziyaretlerinde dile getirildi.

MHP teşkilatının Başkan Ali Dertli başkanlığında yaptıkları ziyaret sırasında yapılan sohbet sırasında Mahalle Muhtarı İsmail Çalan ve bazı köy sakinleri Ana yoldan mahalleye giriş yolu üzerinde bir kavşak yapılması, genişletilen yollarımızın eksik kalan asfaltının tamamlanması ve yolun en azından bir tarafına yayalar için bir tretuvar yapılması,Futbol sahalarının ışıklandırılması, soyunma odalarının ve lavaboların onarılması, Mahalle içindeki yol kenarlarındaki tıkanan ve yağan yağmurlarda mahalle içinde su baskınlarına sebep olan künklerin ve köprü altlarının temizlenerek su akışının sağlanması ve bozulan tarla yollarının düzeltilmesi gibi sorunlarına bir an önce çözüm getirilmesi hususları sohbette dile getirildi ve MHP yetkililerinden sorunlarını gerekli yerlere iletmeleri istendi.Osmanbey mahallesi halkının bir isteği de Okul bahçesindeki oyun parkının zeminini düzeltilmesi ve bozulan aletlerin yenilenmesi idi ve birlikte okul bahçesine gidilerek durum yerinde görüldü resimlenerek yetkililere iletileceği sözü verildi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve bazı yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çalıroğlu ve Ahmet çetin’in katıldığı oldukça samimi geçen sohbet toplantısın da konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaretlerinin siyasi bir ziyaret olmadığını belirterek hedeflerinin her hafta bir mahalle olmak üzere 73 mahalleyi dolaşarak sizlerle sohbet edip sorunlarınızı not alarak Cumhur ortağımıza çözmeleri için ileteceklerini söyledi.

MHP heyeti mahallenin 5 kahvesini de dolaşarak buradaki vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

MHP’lile Osmanbey mahallesinden ayrılırken kendilerine gösterilen ilgiden dolayı başta Mahalle Muhtarı İsmail Çalan başta olmak üzere mahalle sakinlerine teşekkür ederek tekrar görüşmek üzere mahalleden ayrıldılar.