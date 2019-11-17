Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ŞEYMA İLE ONURSAL MUHTEŞEM BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR

ŞEYMA İLE ONURSAL MUHTEŞEM BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR

ALAAĞAÇSPOR ALANDÜZÜNÜ ELİNDEN KAÇIRDI 1-1

ALAAĞAÇSPOR ALANDÜZÜNÜ ELİNDEN KAÇIRDI 1-1

AKYAZI OSMANBEY MAHALLESİ DERTLERİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR

AKYAZI OSMANBEY MAHALLESİ DERTLERİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR

AKYAZI MEHMET SOYKAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

AKYAZI MEHMET SOYKAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

AKYAZI’DA İLK DEFA AÇILAN KALİGRAFİ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

AKYAZI’DA İLK DEFA AÇILAN KALİGRAFİ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

AKP İLÇE TEŞKİLATINDAN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNE ZİYARET

AKP İLÇE TEŞKİLATINDAN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNE ZİYARET

AKYAZI OSMANBEY MAHALLESİ DERTLERİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR

Akyazı’nın Osmanbey Mahallesi sakinleri mahallelerinin yumak haline gelmiş sorunları bulunduğunu belirterek seçimlerde verilen sözlerin
Bu haber 2019-11-17 22:05:27 eklenmiş ve 117 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Osmanbey Mahallesi sakinleri mahallelerinin yumak haline gelmiş sorunları bulunduğunu belirterek seçimlerde verilen sözlerin tutularak bilhassa Akyazı Belediyesi ile Büyükşehir Belediye başkanlarından seçimler öncesi verdikleri sözleri tutarak yerine getirmesini beklediklerini söylediler.

 Söz konusu sorunlar MHP Akyazı ilçe teşkilatının belediye meclis üyeleri ile birlikte başlattıkları mahalle gezileri sırasında Osmanbey mahallesini ziyaretlerinde dile getirildi.

 MHP teşkilatının Başkan Ali Dertli başkanlığında yaptıkları ziyaret sırasında yapılan sohbet sırasında Mahalle Muhtarı  İsmail Çalan ve bazı köy sakinleri Ana yoldan mahalleye giriş yolu üzerinde bir kavşak yapılması, genişletilen yollarımızın eksik kalan asfaltının tamamlanması ve yolun en azından bir tarafına yayalar için bir tretuvar yapılması,Futbol sahalarının ışıklandırılması, soyunma odalarının ve lavaboların onarılması, Mahalle içindeki yol kenarlarındaki tıkanan ve yağan yağmurlarda mahalle içinde su baskınlarına sebep olan künklerin ve köprü altlarının temizlenerek su akışının sağlanması ve bozulan tarla yollarının düzeltilmesi gibi sorunlarına bir an önce çözüm getirilmesi hususları sohbette dile getirildi ve MHP yetkililerinden sorunlarını gerekli yerlere iletmeleri istendi.Osmanbey mahallesi halkının bir isteği de Okul bahçesindeki oyun parkının zeminini düzeltilmesi ve bozulan aletlerin yenilenmesi idi ve birlikte okul bahçesine gidilerek durum yerinde görüldü resimlenerek yetkililere iletileceği sözü verildi.

 MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve bazı yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çalıroğlu ve Ahmet çetin’in katıldığı oldukça samimi geçen sohbet toplantısın da konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaretlerinin siyasi bir ziyaret olmadığını belirterek hedeflerinin her hafta bir mahalle olmak üzere 73 mahalleyi dolaşarak sizlerle sohbet edip sorunlarınızı not alarak Cumhur ortağımıza çözmeleri için ileteceklerini söyledi.

 MHP heyeti mahallenin 5 kahvesini de dolaşarak buradaki vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

MHP’lile Osmanbey mahallesinden ayrılırken kendilerine gösterilen ilgiden dolayı başta Mahalle Muhtarı İsmail Çalan başta olmak üzere mahalle sakinlerine teşekkür ederek tekrar görüşmek üzere mahalleden ayrıldılar.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
22:11 - AKYAZI OSMANBEY MAHALLESİ DERTLERİNE ÇÖZÜM BEKLİYOR
Akyazı’nın Osmanbey Mahallesi sakinleri mahallelerinin yumak haline gelmiş sorunları bulun...
00:03 - AK PARTİDE YENİ BAŞKAN KEMAL AKYÜZ OLDU
Bir müddetten beri AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sadık Bora...
00:35 - AKYAZI MHP’DEN MAHALLE ZİYARETLERİ
Akyazı MHP ilçe teşkilatı her hafta Cuma günü akşamı bir mahalleye ziyaret sloganı ile çı...
00:07 - AKP İLÇE BAŞKANI EKREM YAPTIKLARI VE YAPACAKLARINI ANLA
AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem partisinin İlçe binasında düzenlediği basın toplantısınd...
00:35 - AKYAZI BELEDİYESİNİN 2020 YILI BÜTÇESİ 52 MİLYON 500 Bİ
Belediye Meclisinin ikinci oturumuna da Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlık yaptı....
21:51 - BELEDİYE MECLİSİNDE TEFTİŞ RAPORU BÜTÇENİN DE ÖNÜNE GEÇ
Akyazı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında eksiksiz bir şekild...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ