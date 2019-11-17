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AKYAZI MEHMET SOYKAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

AKYAZI MEHMET SOYKAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

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Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma
Bu haber 2019-11-17 10:24:53 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği Eğitim ekibi okullarda sürdürdüğü Afet eğitimlerine Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahalledeki Mehmet Soykan İlkokulu ve Ana okulunda devam etti.

 S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut başkanlığındaki Afet Eğitimi ekibi okuldaki öğrencilerin tamamını 3 guruba ayırarak verdiği eğitimde depremin tanımı, depremden korunmak için deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini video destekli görüntülerle anlatıldı. Depremin insanları öldürmediği, sağlam olmayan yapıların yıkılması sonucu can kayıplarının meydana geldiğinin altı çizildi. Depremden korunmak için sağlam binaların yapılması, bina içindeki yıkılması muhtemel dolap gardrop gibi eşyaların duvarlara sabitlenmesi gerektiği vurgulandı. Deprem sırasında çök kapan tutun hareketlerinin önemi üzerinde duruldu ve uygulaması yapıldı. Depremin sona ermesi ile sınıfların düzenli bir şekilde boşaltılarak okul bahçesinde önceden belirlenen toplanma alanlarına sevk edilmesi uygulamaları yapıldı.

 S.A.B.A.H. Derneği okullardaki afet eğitimlerine dinlenme tatili sonrası devam edecek.

 

 
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