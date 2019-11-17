AKYAZI’DA İLK DEFA AÇILAN KALİGRAFİ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

Akyazı’da ilk defa Kaligrafi kursu açıldı. Kursa çeşitli meslek guruplarından kişilerin ilgisi giderek artıyor.

Bu haber 2019-11-17 09:59:14 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da ilk defa Kaligrafi kursu açıldı. Kursa çeşitli meslek guruplarından kişilerin ilgisi giderek artıyor.

Kurs bu konuda İngiltere’de gördüğü eğitim sonunda Belge alan Akyazı İşmond Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerinden Tuncay Koçar tarafından veriliyor.

Akyazı Öğretmenevi salonunda başlayan kursa ilk etapta 16 kursiyer katıldı. Kurs öğretmeni Tuncay Koçar bu sanatın en güzel bir şekilde öğrenilebilmesi için çizgi çalışmalarının önemli olduğunu, el hareketlerinin bu çalışmalar sonunda gelişeceğinden ilk çalışmaların titizlikle yapılması gerektiğini söyledi. Bu nedenle her kursiyerle teker teker ilgilenerek ilk çalışmalarımızı hatasız bir şekilde olması için gayret gösteriyorum dedi.

Kursumuza ilginin giderek arttığını da söyleyen Koçar meraklı olanların kursa katılmaları çağrısında bulundu.

Kaligrafi kursu Salı günleri 17.00- 21.00 saatleri arasında veriliyor. Kurs hakkında bilgi almak isteyenlerin Akyazı Öğretmenevi müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

KALİGRAFİ NEDİR ?

Kaligrafi Yunanca kallos “güzel” ve graphos “yazı” kelimelerinden gelmektedir

Latin harfleriyle oluşturulan bu sanat yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan bir görsel sanat türüdür.

Bu sanatla uğraşanlara ise kaligraf veya Kaligrafist denir.

Bu sanat dalının çağdaş bir tanımı “işaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatı” olarak ortaya konmuştur.

Farklı yazı sistemlerinde farklı şekillerde, farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış olan kaligrafi, özellikle matbaa öncesinde büyük önem arz etmiştir.

Bugün tipografi sanatıyla ilişkilendirilebilir ve sıklıkla yazı sistemlerine veya farklı hat kültürlerine göre sınıflandırılır: