AKP İLÇE TEŞKİLATINDAN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNE ZİYARET

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Boğaz, Yusuf Çokal ve Turan Hikmet

Bu haber 2019-11-16 00:03:54 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Boğaz, Yusuf Çokal ve Turan Hikmet olduğu halde Sakarya’ya yeni atanan Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, ziyaretimiz size hoş geldiniz demek ve başarı dileklerimizi iletmek içindir. Edindiğimiz bilgilere baktığımızda Orman teşkilatının çeşitli kademelerinde yaptığınız tüm görevlerinizde başarılı olduğunuzu görüyor ve duyuyoruz. Aynı başarıyı Sakarya’mızda da sürdürmenizi sizden bekliyoruz dedi.

Sakarya’nın yeni Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ta Akyazı Heyetinin yaptığı ziyaretten büyük memnunluk duyduğunu belirtti ve el birliğiyle Sakarya’da başarılı işler yapacağımıza ve hizmetler vereceğimize gönülden inanıyorum dedi.

Yapılan ziyarette en kısa zamanda Akyazı’da Mahalle Muhtarlarının da katılacağı bir toplantının yapılması kararı da alındı.