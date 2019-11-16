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AK PARTİDE YENİ BAŞKAN KEMAL AKYÜZ OLDU

Bir müddetten beri AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sadık Bora’nın işlerinin
Bu haber 2019-11-16 00:02:19 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Bir müddetten beri AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sadık Bora’nın işlerinin yoğunluğunu ileri sürerek bu görevinden istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğuna bu defa Kemal Akyüz oturdu.

 

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Sadık Bora kardeşimiz işlerinin yoğunluğunu ileri sürerek ayrıldığı Gençlik Kolları Başkanlığına Kemal Akyüz atanmıştır. Sadık Bora’ya verdiği hizmetler için teşekkür ederken, yeni Gençlik kolları Başkanımız Akyüz’e de başarılar diliyoruz açıklaması yaptı.
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