AKYAZI’LI BAŞKANLARDAN ODYAKMAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte SEDAŞ

Bu haber 2019-11-16 00:00:35 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte SEDAŞ CEO’su Dr. Necmi Odyakmaz’a bir hayırlı olsun ziyaret gerçekleştirdi. Gayet samimi bir ortamda cereyan eden ziyarette taraflar SEDAŞ’ın Akyazı’ya yapacağı yatırımlar ve projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

10 yıldan beri SEDAŞ’ta İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Bekir Sami Güven’in emekliye ayrılmasından sonra bu göreve getirilen Dr. Necmi Odyakmaz’a yaptıkları ziyaretle ilgili kaçıklama Belediye Başkanı Soykan’dan geldi. Soykan, ziyaretin “hayırlı olsun” ziyareti olduğunu belirtti ve aynı zamanda bu ziyaretten yararlanarak SEDAŞ’tan beklentilerimizi dile getirdik dedi.

SEDTAŞ’ın yeni İcra Kurulu Başkanı Odyakmaz’da Akyazı Belediye Başkanı ve Akyazı Heyetinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yapılan ziyaret için heyete teşekkür etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte SEDAŞ CEO’su Dr. Necmi Odyakmaz’a bir hayırlı olsun ziyaret gerçekleştirdi. Gayet samimi bir ortamda cereyan eden ziyarette taraflar SEDAŞ’ın Akyazı’ya yapacağı yatırımlar ve projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

10 yıldan beri SEDAŞ’ta İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Bekir Sami Güven’in emekliye ayrılmasından sonra bu göreve getirilen Dr. Necmi Odyakmaz’a yaptıkları ziyaretle ilgili kaçıklama Belediye Başkanı Soykan’dan geldi. Soykan, ziyaretin “hayırlı olsun” ziyareti olduğunu belirtti ve aynı zamanda bu ziyaretten yararlanarak SEDAŞ’tan beklentilerimizi dile getirdik dedi.

SEDTAŞ’ın yeni İcra Kurulu Başkanı Odyakmaz’da Akyazı Belediye Başkanı ve Akyazı Heyetinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yapılan ziyaret için heyete teşekkür etti.