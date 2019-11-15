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AKYAZILI ÜNLÜ MODACI ÖDÜL ALDI

Akyazılı ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu yılın koreografi ödülünün sahibi oldu. Ömercikoğlu’nun
Bu haber 2019-11-15 23:01:51 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu yılın koreografi ödülünün sahibi oldu. Ömercikoğlu’nun Gelin-Damat Dergisi tarafından ikinci kez düzenlenen yarışmada yılın koreografi ödülünün sahibi olması Akyazı’da sevinçle karşılandı.

İstanbul Fuat Paşa yalısında yapılan ve sunuculuğu Ece Erken ve Burak Törün tarafından yapılan görkemli törende ödülünü alan Akyazılı ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu’nu çocukluk arkadaşı İhsan Akova’nın yalnız bırakmadığı da görüldü.

Düzenlenen gecede Kanal D’nin “Magazin Cumartesi” yılın magazin programı seçilirken ödülü programın sunucu Müge Özel aldı. İvana Sert’in “Yılın Moda İkonu” Ayşe Arman’ın “Yılın başarılı kadını”  ödülünü alırken, Yılın Televizyon programı ödülünü Beyaz TV. nin  “Söylemezsem olmaz” isimli programı, yılın sabah magazin programı kategorisinde de yine Kanal D ‘nin “2.Sayfa” programı ödüle layık bulundu.

Gelin-Damat Dergi İmtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı konuşmada “ Bugün sektörün başarılı firmalarını ve isimlerini ağırlamaktan, başarılarından ötürü ödüllendirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu güzel gecede yanımızda olan, destek veren ve Dergimiz ailesine teşekkür ediyorum”   

75 ayrı kategoride ödülün verildiği görkemli geceye iş, sanat, cemiyet dünyası ve basın yoğun ilgi gösterdi.

 

 

 

 

 

 
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