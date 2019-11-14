Pamukova’da Kaybolan Kızını AKYAZI’DA ARIYOR

Pamukova’da babasıyla birlikte yaşayan 14 yaşındaki Mervenaz bir hafta önce evden

Bu haber 2019-11-14 18:22:49 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

Pamukova’da babasıyla birlikte yaşayan 14 yaşındaki Mervenaz bir hafta önce evden çıktı ve geri dönmedi. Bunun üzerine gözü yaşlı baba Yunus Dere kızının kaybolduğunu güvenlik güçlerine bildirdikten sonra kendisi de imkanlarıyla da aramaya başladı.

İlk olarak ayrıldıktan sonra Adana’da yaşamayla başlayan eşini arayan ve kızlarının yanına gelip gelmediğini soran ve gelmediğini öğrendikten sonra da aramalarını sürdüren baba Yunus Dere kızının arkadaşlarından onu Akyazı’da görmüşler bilgisine ulaştıktan sonra geldiği Akyazı’da aradığı kızını bulamayınca hem güvenlik güçlerinden hem de duyarlı vatandaşlardan yardım talebinde bulundu. Baba Yunus Dere, kızımı görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermelerini de istedi.