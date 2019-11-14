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AKYAZI MYO’DA PROJE SEMİNERİ

AKYAZI MYO’DA PROJE SEMİNERİ

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AKYAZI MYO’DA PROJE SEMİNERİ

Akyazı MYO’da düzenlenen Proje Semineri’nde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Bu haber 2019-11-14 14:15:04 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı MYO’da düzenlenen Proje Semineri’nde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Müdürü Arzu Saygıner Çil, AB ve Dış İlişkiler Uzmanı Melike Arık Nal “Projelerin renkli dünyası” adı altında öğrencilere sunum yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen proje seminerine Akyazı MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Sezgin Bıçak ve Öğr. Gör. Hasan Ali Özdemir ile İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ersin Kalkan, İç Mekân Tasarımı Öğr. Gör. Ahmet Şen ve öğrenciler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Müdürü Arzu Saygıner Çil, proje hedir? Proje hayatımıza ne katar? Nu tarz projeler üzerinde çalışma yapıldı? Başlıklarında öğrencilere bilgi vererek, özellikle öğrencileri ilgilendiren ERASMUS projelerinden bahsetti.

Seminerde öğrencilere hitap eden Melike Arık Nal ise uyguladıkları projelerden bahsederek SUBÜ’yle olan ortak proje çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Nal, Akyazı için Jeotermal Projesi düşünüldüğünü ve 5 aydır üzerinde çalışıldığını da sözlerine ekledi.

 

 
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