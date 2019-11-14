SÖZÜMÜZ KİTAP OLSUN

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Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Oğuz K. Şallı, Çiğdem Aydoğan
Bu haber 2019-11-14 01:45:44 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Oğuz K. Şallı, Çiğdem Aydoğan ve Perihan Şirin'in hazırladığı “sözümüz kitap olsun” kitap grubunun Kasım ayı etkinliği Akyazı Dr. Mehmet Niyazi Özdemir Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Üstat Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz yapıtı “saatleri ayarlama enstitüsü” adlı eserin tahliline yer verilen çalışma yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcıların eser üzerine biriktirdikleri fikirler keyifli ve lezzetli anların yaşanmasına vesile oldu.

Katılımcılar gelecek ayın ilk çarşambası “uçurtma avcısı” adli eserle buluşmak üzere kısır kültür hayatımıza kattıkları eşsiz ahenkle ayrıldılar.
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