HAYDİ ÇOCUKLAR TİYATROYA AFACAN MAYMUN’U İZLEMEYE

Akyazı’da çeşitli gösteriler yaparak özellikle çocukların gönüllerinde taht kuran sokaktan sanata tiyatro topluluğu

Bu haber 2019-11-14 01:43:41 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da çeşitli gösteriler yaparak özellikle çocukların gönüllerinde taht kuran sokaktan sanata tiyatro topluluğu yine çocuklar için sahneledikleri Afacan Maymun isimli oyunu oynamaya hazırlanıyor.

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve çocuklarımıza sporun yanı sıra sanat ve kültürel bakımdan da katkı verelim sloganı ile çıktığı yoldan hareketle kurulan tiyatro topluluğu tarafından oynanacak olan ve yalan konuşmanın, hırsızlık yapmanın, insanları küçük görmenin yanlış olduğunu anlatan oyunu izlemeye bütün çocukları ve Velilerini davet eden İlçe Müdürü Adem Altun, Sosyal Gelişim Merkezinde 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00 ve 15.00 de sergilenecek olan oyunun ücretsiz olduğunu da söyledi.