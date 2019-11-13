BAŞKAN SOYKAN’DAN KARAPÜRÇEK KAYMAKAMI SEMİZ’E ZİYARET

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım'la

Bu haber 2019-11-13 01:15:54 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım’la birlikte Haziran aylarının başlarında Karapürçek Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali Semiz’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan bir müddettir yapmak istediği ziyaretin bugüne kısmet olduğunu belirterek şunları söyledi “ Bilindiği gibi Karapürçek İlçemiz bizim en yakın komşu İlçemizdir. Bu güzel İlçemize atanan değerli Kaymakamımızı yine Karapürçek Belediye Başkanımız Orhan Yıldırım’la birlikte ziyaret ettim ve İlçelerimizle ilgili olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundum”

Karapürçek Kaymakamı Mehmet Ali Semiz’de Akyazı ve Karkapürçek Belediye Başkanlarımızı birlikte ağırlamaktan büyük memnunluk duydum. Mutlu olduğum ziyarette karşılıklı olarak birlikte neler yapabileceğimiz hususları görüştük. Benden en kısa zamanda Akyazı Belediye Başkanımızı makamında ziyaret edeceğim dedi.