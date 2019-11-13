TEMAD İL BAŞKANI ÖMER SOYKAN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’nin çeşitli İllerinde görev yaptıktan sonra 2010 yılında emekliye ayrılan ve Sakarya’da

Bu haber 2019-11-13 01:10:15 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Türkiye’nin çeşitli İllerinde görev yaptıktan sonra 2010 yılında emekliye ayrılan ve Sakarya’da kurulan kısa adı TEMAD olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Sakarya İl Başkanlığı görevini de yürütmekte olan ve aynı zamanda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da ağabeyi olan Ömer Soykan’ın doğa yürüyüşleri aralıksız sürüyor.

Kurduğu grupla birlikte sürekli olarak doğa yürüyüşleri yaptığını söyleyen Ömer Soykan, bu hafta sonunda da Gavur tarladan başlayıp Vortan ve Karagölle devam eden ve İlimbey’de son bulan 17 Km.lik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyleyerek, yaptığımız bu güzergah gerçekten mükemmel bir güzergahtı ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum açıklaması yaptı.