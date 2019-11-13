AKYAZILI ECZACI DURGUT BİR ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

Akyazı’da Eczacılık yapan ve aynı zamanda kısa adı S.A.B.A.H Derneği olan Sakarya

Bu haber 2019-11-13 01:08:49 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Eczacılık yapan ve aynı zamanda kısa adı S.A.B.A.H Derneği olan Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği Başkanlığını da yürütmekte olan İlhan Durgut, Ömercikler Mahallesindeki Eczanesine ilaç almaya gelen bir anne Eczaneden aldığı şekeri oyalansın diye bebek arabasındaki çocuğuna verdi. Annenin verdiği şeker çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını gören Annenin telaşlanması ve bağırması üzerine Eczacı İlhan Durgut olaya müdahale etti ve çocuğu kucağına alıp sırt bölgesine vurmak suretiyle solunumunu açmaya nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmaya çalıştı ve kısa sürede de şekeri çıkarmayı başararak çocuğu tekrar hayata döndürdü.

Eczacı İlhan Durgut’un çocuğu kurtarması ilişkin Eczanede bulunan güvenlik kamerası yapılan çalışmayı saniye saniye görüntüledi.