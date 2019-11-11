Ülkücülerden Anlamlı 10 Kasım sergisi

Akyazı Ülkü Ocakları Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. Yılı münasebetiyle bir sergi düzenledi. Akyazı çarşı içinde gerçekleşen Atatürk konulu sergiye ilgi yoğun oldu. Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisi sergiyi düzenleyenleri sevindirdi.
Akyazı Ülkü Ocakları; 10 Kasım Atatürk’ümüzün vefatının 81. Yıldönümü nedeniyle açtığımız resim sergimize gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etmiştir. Açtığımız bu sergi gençlerimiz ve çocuklarımızda Atatürk sevgisinin bitmeyeceğini göstermesi bakımından önemlidir açıklaması yaptı.