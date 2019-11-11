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SAKARYA NEHRİNDE 9,5 KG. LIK YAYIN BALIĞI YAKALADI

Yaşar Bektaş isimli Akyazılı balıkçı Cumartesi günü akşam saatlerinde gittiği Sakarya’da
Bu haber 2019-11-11 21:36:05 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Yaşar Bektaş isimli Akyazılı balıkçı Cumartesi günü akşam saatlerinde gittiği Sakarya’da 9,5 Kg. ağırlığında yayın balığı yakalamayı başardı. 

Akyazı Kuveyt Evlerinde ikamet etmekte olan 65 yaşındaki Yaşar Bektaş çocukluğundan itibaren balık tutma hastalığının olduğunu belirterek, benim gittiğim yer Sakarya nehridir. Balık tutma konusunda şanslı biriyimdir. Geçmişte de kilogram olarak hayli ağır balıklar yakaladım. Bu defa da 9,5 Kg. ağırlığında yayın balığını yakalamayı başardım.  Kumbaşı köprüsü yakınlarında yakaladığım balığı eş ve dostlarımla yemeyi düşünüyorum dedi.

Komşusu Ali Kurt’ta Yaşar Bektaş’ın sıklıkla balık tutmak için Sakarya nehrine gittiğini belirterek, o balık yakaladıkça komşular olarak bizler de yararlanıyoruz. Kendisini hem tebrik ediyorum hem de ikramlarından ötürü kendisine teşekkür ediyorum dedi.
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