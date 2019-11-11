AKYAZI’YA “GELECEĞE NEFES” OLMAK ÜZERE 9.100 FİDAN DİKİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığınca “Geleceğe Nefes” sloganı ile başlattığı Fidan dikme kampanyası projesi bugün saatler

Bu haber 2019-11-11 21:08:55 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığınca “Geleceğe Nefes” sloganı ile başlattığı Fidan dikme kampanyası projesi bugün saatler 11’i11 geçe tüm yurtta 2023 noktada başladı. Proje gereği 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilmesi planlandı.

Projeye Akyazı Orman İşletmesi de 9.100 fidanla katıldı. Bu amaçla Akyazı’da tören düzenlendi.

Cumhuriyet Orta okulunda protokolün katılımı ile düzenlenen törende öğrenciler ve katılımcılara üzerinde Orman Bakanlığı simgesi olan birer şapka dağıtıldı.

Törende konuşan Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç ‘Orman Bakanlığımızın başlattığı Geleceğe nefes projesine biz de Akyazı olarak 9 Bin yüz fidanla katılıyoruz. Bugün İşletmemize bağlı Akyazı’da 109 ayrı noktada, Karapürçek’te ise 24 ayrı noktada okul bahçeleri ve ormanlık arazide fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Dikilen bu fidanlar teker teker resimlenerek Lines rekorlar kitabında yer almak üzere Orman Bakanlığına gönderilecek. Bakanlığımızın hedefi aynı anda 11 milyon fidan dikilmesi ile bir rekora imza atmış olacak.” dedi. Müdür Kılıç İşletmemiz bozuk orman sahalarında meyve fidanı dikme çalışmaları da yapıyor. Geçtiğimiz yıl 9 Hektar sahamıza ceviz, kestane, fıstık çamı gibi gelir getirici fidan dikildiğini söyledi.

Orman yangınlarına da dikkati çeken Müdür Kılıç bilhassa piknikçilerin dikkatli olmasını orman içinde yakılan ateşlerin mutlaka söndürülmesi, ormana şişe bırakılmamasına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Akyazı’nın önemli orman sahasına sahip olduğunu da belirten Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç Kurum, Kuruluş ve bilhassa yaylacılarımızın el birliği ile ormanlarımızı koruması gerektiğini söyledi. Bir öğrencinin orman konulu şiirini okumasının ardından Cumhuriyet Ortaokulu bahçesine protokol ve öğrenciler fidan diktiler.

Buradaki tören sonunda öğrencilere yemek ikramı da yapıldı.

Törene katılan protokol daha sonra Cumhuriyet Ortaokulundan ayrılarak Alaağaç mahallesindeki ormanlık arazide Akyazı Meslek Tüksek Okulu, Atatürk İlkokulu ve Alaağaç İlkokulu öğrencilerinin fidan dikimi programına katıldılar.

Fidan Dikimleri bakanlığın projesi uyarınca 3 saat içinde tamamlandı.

Törenlere Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Baş Savcısı İrfan Gürel, AKP İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Daire Müdürleri, Öğretmenler ve öğrenciler katılarak fidan diktiler.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ormanlar Akyazı ve Karapürçek İlçe sınırları içinde olup, genel sahası 76883,2 hektardır. Bu sahanın 40115,1 Hektarı ormanlık saha, 36768,1 Hektarı da açıklık sahadır.



