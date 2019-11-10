TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU ATATÜRK'Ü ÖZLEMLE ANDIK

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. Yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Bu haber 2019-11-10 13:08:36 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. Yılında düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan anıta çelenk koydu. Saatler 9’u beşi gösterdiğinde siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunun ardından törene katılanlar birlikte istiklal marşımızı söylediler.

İkinci anma töreni Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşti. Anma programında görev bu defa Eyyüp Genç Fen Lisesinindi onlarda üstlendikleri görevi üstün bir başarıyla yerine getirip hazırladıkları anma programını katılanlara izlettirmeyi başardılar.

Sosyal Gelişim Merkezindeki programda saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi ile başladı. Eyyüp Genç Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Murat Ömeroğlu, günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı. Daha sonra hazırlanan sinevizyon gösteriminde Atatürk’ün Cumhuriyeti nasıl kurduğu geniş bir şekilde anlatıldı.

Öğrencilerden Tunahan Çağlayan günün anlamını belirten şiirini okudu. Yine öğrenciler “Gençliğin Atatürk’e seslenişi” ni seslendirdi ve akabinde de “ Bir Ömrün Hikayesi” isimli oratoryoyu seslendirdiler ve hazırlanan program okul öğrencilerden Efsanur Yılmaz’ın okuduğu duygu yüklü şarkı ile son buldu. Programı Eyyüp Genç Fen Lisesi Rehber Öğretmeni Şura Çetin çok başarılı bir şekilde sundu. Programdan sonra İlçe Kaymakamı Yakup Güney, programın sunucu ile Okulun Müdürü Murat Yeşilbaş’ı tebrik etti. Programda görev alan öğrencilerin Atatürk resimli tişört giymeleri dikkat çekti.

Düzenlenen törenlere Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Gaziler Derneği Akyazı Şube Başkanı Mehmet Hikmet Desteci ve Gaziler, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Muhsin Alkan, ADD Başkan ve Yöneticileri, THK Yöneticileri, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Belediye Meclis üyeleri, bazı Daire Müdürleri, Okul Müdürleri, öğrenciler ve Akyazılılar katıldı.