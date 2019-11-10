LİDER ALAĞAÇSPOR’A HIZIRTEPE FRENİ 0-0

Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor Erenler deplasmanında güçlü Rakibi Hızırtepe Özen Spor’la golsüz berabere kalırken liderliği de bırakmadı.
Sakarya 1.Amatör A gurubunda Alaağaç Spor yakın takipçisi olan Hızırtepe Özen Spor ile Erenler stadında karşılaştı. Kıran kırana geçen ve seyir zevki yüksek olan maç golsüz berabere bitti. Bu sonuçla Alaağaç Spor bu haftada liderliğini korudu.
Maç sonunda Alaağaç Spor 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak ve Barış Pınarı harekatına katılan Askerlerimize moral vermek için stattaki Atatürk Posteri altında Asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Saha: Erenler suni Çim
Saat:20.00
Hakemler Furkan Şen*** Murat Taşdemir***Murat Basri Batmaz***
Hızırtepe Özen Spor
Berat***Ahmet***Eray***Murat**Tamer***Ahmet Emin*** İsmail*** Yusuf*** Murat** Adnan*** Aziz***
Ant:Burak Akçay
Alaağaç Spor
Şener***Murat***Tunahan***Fırat***Zafer***Furkan***Onur***Adem***(Berke)Sadullah***Oktay***(Yusuf)Bora***