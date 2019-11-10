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BAŞKAN SOYKAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçeye bağlı Sukenarı Mahallesine giderek önceki gün
Bu haber 2019-11-10 13:01:24 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçeye bağlı Sukenarı Mahallesine giderek önceki gün çıkan yangın sonrası evi, samanlık ve ahırı ile traktör römorku ve otomobili yanan Ali Çelik’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çıkan yangınla ilgili olarak Mahalle Muhtarı ve evi yanan Ali Çelik ile yakınlarından bilgiler alan Belediye Başkanı Bilal Soykan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Çelik ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletmek ve yangınla ilgili bilgi almak için bu ziyareti yapıyorum. Çıkan yangında can kaybının yaşanmaması en büyük teselli kaynağımız olmuştur. Kimsenin böyle afetlerle karşılaşmaması en büyük temennimdir. Tekraren Çelik ailesine geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum”

 
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