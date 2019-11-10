AKYAZI MHP’DEN MAHALLE ZİYARETLERİ

Akyazı MHP ilçe teşkilatı her hafta Cuma günü akşamı bir mahalleye ziyaret sloganı ile çıktıkları yolda

Bu haber 2019-11-10 00:32:49 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Akyazı MHP ilçe teşkilatı her hafta Cuma günü akşamı bir mahalleye ziyaret sloganı ile çıktıkları yolda İlk ziyaretlerini geçtiğimiz hafta Akyazı’nın Sukenarı köyüne yaptılar.

MHP’lilerin bu haftaki durakları ise Yenidoğan mahallesi idi. MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, İksan Özcan ve Ahmet Çetin olduğu halde Yenidoğan Mahallesine gelen MHP heyeti ilk önce camideki Kandil programını izleyip yatsı namazını kıldılar.

Namaz çıkışı mahalle halkı ile kahvede bir araya gelerek sohbet ettiler. Başkan Ali Dertli seçimden seçime sizleri ziyaret eden bir parti olmaktan öte vaktimizin el verdiği ölçüde her zaman sizlerin yanınızda olup dertlerinizi dinleyip çözümü için üst makamlara iletmek üzere yanınızdayız. Buraya siyaset yapmaya gelmedik. Samimi bir sohbet havası içinde bize dertlerinizi açın, Hükümet ortağı bir parti olarak sorunlarınız varsa dinleyip not alalım çözümü için ilgilenelim dedi.

Mahalle muhtarı Yakup Çavuş’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda muhtar en önemli sorunlarının mahalle sınırları içinde bulunan ormanın işletme tarafından sürekli kesilerek satıldığını söyledi. Gençleştirme adı altında sıradan ne varsa kesilmesi yerine yaşlı ağaçların kesilerek seyekleştirilmesini istiyoruz. Dedi ve MHP’li misafirlerden konu ile ilgilenmelerini istedi.

MHP heyeti tekrar görüşmek dilekleri ile Yenidoğan Mahallesinden ayrılmak üzere vedalaştılar.



