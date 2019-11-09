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Mescidi Aksa İmamları Akyazı’daydı

Mescidi aksa emekli imamı Abduklkerim Zorba ve Mescidi Aksa imamı ve dernek başkanı
Bu haber 2019-11-09 23:20:50 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

 

Mescidi aksa emekli imamı Abduklkerim Zorba ve Mescidi Aksa imamı ve dernek başkanı Nurullah elhüseyni Akyazı Gazi Süleyman Paşa Cemaatiyle sohbet ettiler.

Hendek Rasim Paşa Camiinde sabah namazı kıldırdıktan sonra Akyazı Müftülüğünün misafiri olarak Akyazı’ya gelen Mescidi aksa emeklin 46 yıl imamlık yapan Abduklkerim Zorba, Mescidi Aksa imamı ve dernek başkanı Nurullah Recebi elhüseyni beraberinde Diyanet işleri başkanlık müşaviri Hasan Başdiş ve  İlçe Müftüsü İzzet Şener ile birlikte Akyazı Gazi Süleyman Paşa Cemaatiyle sohbet ettiler.

Akyazı’da gerçekleşen sohbet sonrası Mescidi Aksa imamları Abduklkerim Zorba ve Nurullah Recebi elhüseyni beraberinde Diyanet işleri başkanlık müşaviri Hasan Başdiş Akşam namazı proğramı için Sapanca ilçesine hareket ettiler.

 
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